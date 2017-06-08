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Мурманская область. Арктика08.06.17 16:34

В Мурманской области состоится Региональный молодёжный форум

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает активную молодежь региона на молодёжный форум, который состоится в Мурманске 18-19 июня.

На форум, целью которого является развитие и поддержка молодежных инициатив в Мурманской области по направлениям государственной молодежной политики, соберутся более 100 участников в возрасте от 14 до 30 лет. Это представители молодёжных общественных объединений и инициативных групп, молодёжных консультативно-совещательных органов, участники молодежного добровольческого движения, организаторы творческих мероприятий, проектов в сфере популяризации здорового образа жизни, члены военно-патриотических клубов, специалисты учреждений сферы молодежной политики.

Программа форума включает групповые дискуссии, мастер-классы, лекции гостей-экспертов по направлениям молодежной политики: «Молодежное самоуправление», «Медиапространство», «Добровольчество», «Молодёжное творчество», «Патриотизм», «Здоровый образ жизни», «Ты – предприниматель», «Международное сотрудничество, межкультурный диалог».

Ожидается участие в форуме представителей Правительства Мурманской области и профильных министерств.

Подать заявку на участие в форуме необходимо до 17 часов 13 июня.

Участники в возрасте от 18 до 30 лет (допускается до 35 лет – случае участия в работе молодёжного совета предприятия, города и т.д.) проходят регистрацию на мероприятие через АИС «Молодёжь России» и затем направляют заполненную форму заявки по адресу электронной почты: mol51@bk.ru. Участники в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) направляют заполненную форму заявки по адресу электронной почты: mol51@bk.ru. Количество участников форума ограничено.

Результаты отбора участников на основе заполненных заявок будут сообщены не позднее 15 июня.

Проживание и питание во время проведения форума для иногородних участников осуществляется за счет организаторов форума, расходы по проезду на форум осуществляет направляющая организация или участник.

Региональный молодежный форум пройдет 18-19 июня в конгресс-отеле «Меридиан» города Мурманска.

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