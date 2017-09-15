В Мурманской области состоится региональный полевой лагерь «Юный спасатель» и «Юный пожарный»

Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области и ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области с 19 по 21 сентября проводится региональный полевой лагерь «Юный спасатель» и «Юный пожарный».

В соревнованиях примут участие обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет из Мурманска, Апатитов, ЗАТО Александровск, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО г.Заозёрск, Кольского района, прошедшие подготовку по специальности «Аварийно-спасательное дело» в течение учебного года.

Команды будут соревноваться в поисково-спасательных работах в природной среде, на акватории, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, комбинированной пожарной эстафете, кроссе ( 1 км ) и комплексном силовом упражнении.

Торжественное открытие соревнований состоится 19 сентября в 12.00 на туристической базе «Ирвас».