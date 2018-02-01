В Мурманской области состоится региональный учебно-методический сбор движения «Юнармия»

Областной учебно-методический сбор регионального движения «Юнармия» проводят министерство образования и науки Мурманской области совместно с региональным отделением всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.

Главная цель мероприятия – повышение качества работы местных отделений и отрядов движения «Юнармия».

В программе учебно-методического сбора запланировано рассмотреть следующие вопросы: о деятельности регионального отделения движения «Юнармия» в 2017 году, о требованиях к организации работы местных отделений и отрядов движения «Юнармия», об участии юнармейцев Мурманской области в Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я-Юнармия!».

Сбор будет проходить 2 февраля на базе Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, каб. 315). Начало в 12.00.