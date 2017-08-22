Мурманская область. Арктика22.08.17 09:53
В Мурманской области состоялась традиционная акция «Чистый берег»
Вместе с инспекторами «водных дорог», как по образу инспекторов ГИБДД называют представителей ГИМС, в мероприятии приняли участие представители общественных организаций и активная молодёжь.
В столице Кольского Заполярья акция, которая проводилась с целью популяризации идей экологической сознательности и воспитания экологической культуры, проходила на прибрежной территории Кольского залива, озера Глубокое.
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