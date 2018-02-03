В Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии

Состоялось расширенное рабочее совещание заместителя губернатора Мурманской области с делегацией ПАО «Энел Россия» во главе с председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефаном Звегинцовым. Обсуждался вопрос реализации на территории региона проекта по строительству ветропарка.

В переговорах также приняли участие представители «Энел Грин Пауэр», «Энел Грин Пауэр Рус», руководители профильных региональных министерств и филиалов АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ и ПАО «ФСК ЕЭС» Карельского ПМЭС, представители администраций муниципальных образований Мурманской области. Стороны рассмотрели вопросы размещения объектов производства электроэнергии, а также их технологического присоединения к существующей энергосистеме.

Напомним, в июне 2017 года ПАО «Энел Россия» в результате победы в тендере инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии получило право на строительство объекта ветрогенерации на территории Мурманской области. Ветропарк установленной мощностью 201 МВт сможет вырабатывать порядка 730 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 241400 тонн углекислого газа в атмосферу.