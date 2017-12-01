В Мурманской области состоялись соревнования по баскетболу в рамках 54 Спартакиады студентов

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Кольского района 23 ноября 2017 года проведены соревнования по баскетболу среди мужских и женских команд в рамках 54 Спартакиады студентов образовательных организаций высшего образования.

В соревнованиях приняли участие 45 студентов из 8 команд: Мурманского государственного технического университета, Мурманского арктического государственного университета, Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета и Северного колледжа физической культуры и спорта.

Среди команд юношей в соревнованиях по баскетболу 1 место заняла команда Мурманского арктического государственного университета, 2 место - команда Северного колледжа физической культуры и спорта, 3 место – команда Мурманского государственного технического университета.

Кубок победителя в соревнованиях по баскетболу 3х3 среди женских команд завоевала команда Северного колледжа физической культуры и спорта, 2 место - команды Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета, 3 место - команда Мурманского арктического государственного университета.

Команды-победители награждены кубками и грамотами. Все члены команд победителей и призёров соревнований награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.