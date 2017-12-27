В Мурманской области состоялись соревнования по баскетболу в рамках 54 Спартакиады студентов

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы на базе Мончегорского политехнического колледжа были проведены финальные соревнования по баскетболу среди юношей в рамках 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена из 4 команд, занявших 1-2 места в зональных соревнованиях: Апатитский политехнический колледж, Мончегорский политехнический колледж, Кандалакшский индустриальный колледж и Северный национальный колледж.

Первое место заняла команда Мончегорского политехнического колледжа, второе место - команда Кандалакшского индустриального колледжа, третье место – команда Северного национального колледжа.

Команды-победители награждены кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области, участники - медалями и грамотами.