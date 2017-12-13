В Мурманской области состоялись соревнования по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч»

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы 9 декабря на стадионах «Льдинка» и «Юность» Мурманска проведён региональный этап Всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч».

Более 80 юных хоккеистов из команд ДЮСШ № 6 г .Мурманска и СШОР г.Мончегорска приняли участие в соревнованиях.

Среди девушек 2002-2004 годов рождения победила команда ДЮСШ № 6 г .Мурманска, среди юношей 2004-2005 годов рождения - команда СШОР г Мончегорска, среди юношей 2006-2007 годов рождения - команда ДЮСШ № 6 г .Мурманска.

Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.