В Мурманской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда

В Мурманской области состоялись мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Северянам – жителям блокадного Ленинграда были вручены специально доставленные из Санкт-Петербурга памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». В муниципалитетах региона прошли торжественные акции, познавательные мероприятия и памятные вечера, в музеях открылись тематические выставки.

Так, в Мончегорске и Никеле накануне памятной даты начала работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят». Выставка знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны. В основе выставки – уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» из Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Пахомова.

Торжественно-траурная акция в день 75-летия освобождения Ленинграда от блокады состоялась в Кировске: ветераны войны и труда, жители города, школьники, кадеты и юнармейцы почтили память погибших ленинградцев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу жителям города Кировска, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Каждый житель Мурманской области может стать участником уникального проекта «Цифровое небо Победы» и увидеть в небе фотолетопись блокадного Ленинграда. «Небесная» фотовыставка подготовлена Музеем Победы. На ней представлены редкие кадры фотохроники блокадного города – около 100 фотографий из музейных фондов и частной коллекции «Великие испытания – великая Победа». Снимки фотокорреспондентов центральных периодических изданий и фронтовой редакции ТАСС – Бориса Кудоярова, Якова Рюмкина, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Анатолия Гаранина, Романа Мазелева, Григория Чертова – созданы в блокадном кольце и на передовых позициях. Фотолетопись запечатлела жизнь и борьбу осажденного города: рабочих на заводах и артиллеристов-зенитчиков, раненых детей и погибших от голода ленинградцев, Дорогу жизни и аэростаты перед Исаакиевским собором. Оригиналы снимков представлены в Музее Победы на выставке «900 дней мужества». Для того чтобы увидеть «небесную» фотовыставку, необходимо скачать в AppStore приложение Spheroid Universe (доступно для iPhone6S и более поздних моделей с iOS 11). Также мобильное приложение доступно для смартфонов с OS Android.