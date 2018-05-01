В Мурманской области состоялись тренировочные спуски десантников-пожарных

В Кольском районе Мурманской области состоялись тренировочные спуски десантников-пожарных Мурманской базы авиационной охраны лесов с вертолета МИ-8. В спусках приняли участие десантники из Ловозера, Умбы, Кандалакши, Ковдора и Мурманска в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2018 года.



Перед спусками специалисты десантно-пожарной службы сдавали экзамены по теоретической подготовке, провели тренировочные спуски с вышки-тренажера.