В Мурманской области состоялся II Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» уже во второй раз стал основной региональной площадкой Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче».

На торжественной церемонии открытия фестиваля первые подписи под петицией в области энергосбережения и личной декларацией о намерении бережного отношения к энергии в доме и на работе поставили заместитель губернатора Мурманской области Евгений Викторович Никора, председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной думы Лариса Николаевна Круглова и заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Александровна Доцник.

Более 500 юных северян из Мурманска, Кольского района, ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск стали участниками разнообразных фестивальных площадок, среди которых были спортивные эстафеты «Энергия спорта», конкурс детского рисунка «Энергия детства», мастер-классы по декоративно-прикладному и научно-техническому творчеству «Энергия творчества» и «Энергия будущего», интеллектуальные соревнования «Энергия ума».

Школьники младшего и среднего звена побывали на интерактивном уроке «Лучшие технологии по энергосбережению и экологии на разных континентах Земли», организованном представителями «КолАтомЭнергоСбыт», а старшеклассники приняли участие в дискуссии со специалистами компаний «Bellona», «МегаФон» и Информационного центра по атомной энергии.

Отдельной площадкой фестиваля стали научно-технические выставки «Энергия мысли» и «Энергия воздуха», на которых ребятам демонстрировались управляемые модели самолётов, симулятор полетов и множество других современных образцов инженерной мысли.

В рамках фестиваля проходила акция «Экология и энергосбережение начинается с меня», в ходе которой все желающие могли «зажечь лампочку», наклеив на специальный стенд яркие желтые стикеры с пожеланиями, напутствиями и просто приветами.

Завершился фестиваль увлекательным танцевальным флешмобом в фойе «Лапландии» и салютом из оранжевых воздушных шаров в пасмурном мурманском небе.