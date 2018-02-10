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Мурманская область. Арктика10.02.18 07:25

В Мурманской области состоялся III Региональный чемпионат JuniorSkills

В Мурманской области III Региональный чемпионат JuniorSkills проводился с 6 по 9 февраля 2018 на трёх площадках Мурманска: ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий», ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

В течение трех дней участники чемпионата демонстрировали свои профессиональные навыки в 7 компетенциях. В компетенции «Мобильная робототехника» участники создавали специализированного робота для сортировки «товара» на складе условной логистической компании, на компетенции «Лабораторный химический анализ» ребята проводили анализ жидких и твёрдых лекарственных препаратов для определения их соответствия установленным стандартам, участники компетенции «Электромонтажные работы» выполняли монтаж электрооборудования комплексной системы электроснабжения нового блока подсобного хозяйства, на компетенции «Инженерный дизайн CAD» - создавали проект башенного крана из элементов металлического конструктора и готовили презентацию проекта для потенциальных покупателей, а на компетенции «Интернет-вещей» участники создавали систему автоматизированного мониторинга, управления и оптимизации условий проживания человека системы «Умный дом».

В дни проведения чемпиона в Мурманской области также состоялись семинары для педагогов, мастер-классы, «Школа ключевых компетенций» и экскурсии на предприятия города Мурманска для участников чемпионата.

Для специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и специалистов образовательных организаций и представителей предприятий Мурманской области состоялась форсайт-сессия «Развитие профессиональной компетенции учащихся. Новые подходы и модели», целью которой являлось создание дорожной карты по развитию Программы «JuniorSkills» в Мурманской области.

На протяжении всего чемпионата зрителями соревнований по компетенциям были более 400 школьников из муниципалитетов Мурманской области.

В заключительный день Чемпионата в центре «Лапландия» состоялась интерактивная выставка «Город профессий» с участием представителей профессиональных учебных заведений Мурманской области.

В центре «Лапландия» состоялось торжественное награждение победителей. «Бронзовых» призеров наградил технический директор программы «JuniorSkills» Алексей Леонидович Абрамовский, «серебряные» призеры получили подарки из рук Наталии Николаевны Карпенко, министра образования и науки Мурманской области, победителям чемпионата памятные подарки вручила Инна Олеговна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области.

По итогам III регионального чемпионата JuniorSkills будет сформирована делегация Мурманской области для участия в национальном чемпионате «Профессионалы будущего», который состоится в марте в Москве.

 

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