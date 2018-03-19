Мурманская область. Арктика19.03.18 09:12
В Мурманской области состоялся концерт, посвящённый четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией
В Мурманской области, как и во всей стране, отметили четвёртую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В честь памятной даты в Мурманске в сквере на улице Ленинградской состоялся торжественный концерт, на который собрались около трёх тысяч человек. Мероприятие организовано по инициативе общественной организации «Волонтёры Победы» под девизом «Продолжим делать добрые дела».
Концерт посетила губернатор Марина Ковтун. Программа концерта из вокальных и танцевальных номеров подготовлена силами коллективов дворцов и домов культуры Мурманска и Североморска.
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Последние комментарии
Zviygincew
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Доброе утро, страна! Встречаем новый день со старым президентом!
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Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
ирина
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если собак неподкармливать они еще злее будут
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