В Мурманской области состоялся легкоатлетический пробег, посвящённый Дню России

12 июня мурманские единороссы совместно с региональным координационным советом сторонников, представителями Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе, региональными общественными организациями организовали молодёжный легкоатлетический пробег.

Своё начало спортивная эстафета взяла в областном центре на базе спортивного комплекса «Долина Уюта».

Акцию, приуроченную к Дню России, поддержала заслуженный мастер спорта, серебряный призёр XXVIII Олимпийских игр, депутат регионального парламента, член фракции «Единая Россия», член Регионального координационного совета сторонников Мурманского регионального отделения партии Лариса Круглова.

«Уже второй год совместно с «Единой Россией» мы принимаем участие в спортивной акции, посвящённой Дню России, - сообщила Круглова. - Наше северное лето очень короткое и непредсказуемое, как сегодня. Однако, несмотря на непогоду, в Долине Уюта собрались те, кто по-настоящему любит свою страну и наш Кольский край. Сегодня мы здесь, чтобы продемонстрировать своё единство».

Легкоатлетический пробег поддержала молодёжь Кандалакши. На автодороге Нива-2 – Кандалакша состоялся традиционный легкоатлетический пробег на дистанции 10,5 и 3 км .

«День России за прошедшие годы стал общенациональным праздником. Очень приятно, что наше мероприятие объединило всех тех, кто чтит лучшие традиции нашего народа. Легкоатлетический пробег – это и отличная пропаганда массового спорта среди населения. Здоровая, спортивная нация – это сила России», − подчеркнула председатель регионального координационного совета сторонников, член Общественной палаты России и Мурманской области Юлия Величко.