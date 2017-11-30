В Мурманской области состоялся региональный студенческий слёт

В региональном студенческом слёте, который состоялся в апатитском Молодёжном социальном центре, приняли участие 40 студентов из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Мончегорска и города Полярные Зори.

Члены Ассоциации тренеров Российского союза молодёжи Анна Аполосова, Сергей Тяпкин и Ринат Акжигитов познакомили ребят с актуальными трендами в развитии студенческих объединений, рассказали, как создать студенческое объединение «с нуля», провели тренинги на знакомство и командообразование. Программа трехдневного слета включала также сессии нетворкинга и форсайт-сессии (формирование видения будущего), обсуждение ярких практик студенческих объединений и опыта привлечения необходимых ресурсов, разработку «дорожной карты» по созданию студенческого объединения. Кроме того, тренеры рассказали о практиках, программах и возможностях Ассоциации студентов и студенческих объединений России.

Мероприятие проводилось по инициативе регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.