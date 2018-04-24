В Мурманской области состоялся турнир по горнолыжному спорту среди огнеборцев

В преддверии Дня пожарной охраны России в Мончегорске состоялся IV открытый турнир по горнолыжному спорту на Кубок «Саламандра» среди пожарно-спасательных подразделений Мурманской области. Он был организован на горнолыжной базе ГАУ МО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту» в районе горы Нюдуайвенч.

В рамках соревнований были проведены оздоровительно-развлекательные мероприятиями с детьми Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения. Воспитанники покатались на снегоходах и поучаствовали в развлекательных играх.

В соревнованиях принимали участие 5 команд, места в итоговом протоколе распределились следующим образом:

1 место - ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области» ПСЧ №10, город Мончегорск;

2 место - КОВСГО, город Кировск;

3 место - ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области», город Апатиты;

4 место - Кировский филиал ГПС по Мурманской области, город Кировск;

5 место - СПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области», город Мурманск.