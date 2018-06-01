В Мурманской области состоятся Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества

28 и 29 июня в Кандалакшском районе впервые пройдут Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества, инициаторами которых выступают правительство Мурманской области совместно с администрацией Кандалакшского района.

Идею проведения Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества поддержало Министерство иностранных дел Российской Федерации, отметив значимость подобных мероприятий для активизации многопланового взаимодействия сопредельных регионов России и Финляндии, а также их вклад в укрепление российско-финляндских добрососедских отношений.

Планируется, что в программных мероприятиях примут участие более 150 представителей из России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Они представят существующие и обсудят перспективные туристические маршруты на приграничных территориях, более подробно узнают о результатах проектов программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020», а также сосредоточат внимание на наиболее значимых проектах социальной, экологической, туристической и прикладной направленности, реализуемых на приграничных территориях.

Мурманскую область и сопредельные регионы Финляндии связывают давние дружеские взаимоотношения, подтверждением чему служит высокая деловая и туристическая активность, а также результативность реализации совместных проектов. Неоднократно отмечалась высокая заинтересованность в создании подобной дискуссионной площадки, способствующей организации эффективного диалога, культурного обмена и выработки совместного видения основных тенденций российско-финляндского приграничного сотрудничества.

Важно отметить, что проведение первых Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества приурочено к важным историческим вехам в истории нашего региона и двусторонних отношений – 80-летию со дня образования Мурманской области, 50-летнему юбилею побратимских отношений между Кольским районом и коммуной Инари, 30-летнему юбилею сотрудничества Мурманской области и провинции Лапландия, а также городов-побратимов Кандалакши и Кемиярви.

Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества станут доброй традицией и будут способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и развитию приграничных территорий наших стран.