В Мурманской области состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга

15 июля в России отметят День металлурга. В Мурманской области первые мероприятия, приуроченные к празднику, уже стартовали, а главные торжества состоятся в эти выходные.

Завтра, 13 июля, в 17.00 в Мурманске в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова пройдет торжественное мероприятие для сотрудников АО «Кольская ГМК». В Оленегорске в этот же день череду мероприятий откроет праздничный концерт в городском Дворце культуры, начало в 18.00.

14 июля с 11.00 в Оленегорске начнется праздничное гулянье «Создаём будущее!»: у здания управления АО «Олкон» будет организована выставка горной техники (время работы с 11.00 до 21.00), на центральной площади города начнут работать интерактивные площадки. В сквере «Надежда» празднование продолжит детская игровая программа (начало в 13.00) и фестиваль красок «Холи» (начало в 14.00). В 15.00 на центральной площади выступят артисты московского уличного клоун-театра «Высокие братья». Также в этот день работники предприятия АО «Олкон» примут участие в велоквесте и горняцкой эстафете, награждение победителей состязаний состоится на центральной площади в 17.00, а в 18.00 программу продолжит праздничный концерт с выступлением творческих коллективов из Оленегорска и приглашенных артистов: московских групп «Пятеро» и «Burito», кавер-группы из Мурманска «Щербаков бенд». В воскресенье, 15 июля, праздничная программа продолжится с 13.00 в сквере «Надежда».

В Мончегорске основные мероприятия, посвященные Дню металлурга, состоятся 14 июля. В 12.00 в городском парке им. С. Бровцева начнется развлекательная программа «ПикNik»: мастер-классы, турнир по кикер-футболу, игра в формате «quiz», спортивные состязания и другие мероприятия. На площади Революции в 15.00 состоится праздничный концерт с участием артистов российской эстрады: Стаса Костюшкина и группы A-Dessa, музыкального коллектива «Мамульки бенд», Сергея Минаева. В Заполярном праздничные мероприятия пройдут 15 июля: в 12.00 на центральной площади состоится развлекательная программа «ПикNik», в 16.00 начнется праздничный концерт. Также в эти дни в Мончегорске и Заполярном будут организованы посвященные Дню металлурга спортивные мероприятия: первенства по городошному спорту и скандинавской ходьбе, легкоатлетический кросс, соревнования по футболу, флорболу, настольному теннису, бадминтону и другие.