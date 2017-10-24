В Мурманской области состоятся соревнования по спортивному многоборью среди детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

С 24 по 25 октября 2017 года министерство образования и науки Мурманской области при участии ГБУДО «МОДЮСШ» в Легкоатлетическом манеже Мурманска проводят областные соревнования по спортивному многоборью среди юношей и девушек 2000 - 2005 годов рождения из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соревнованиях примут участие 147 обучающихся из Кильдинской КШИ, Мурманской КШИ № 3, Минькинской КШИ, Мурманской КШ № 1, Оленегорской КШИ, Кандалакшской КШИ, Кольской СОШ № 2 Кольского района, СОШ № 7 г. Апатиты, ООШ № 58 г. Мурманска, ООШ № 1 им. М.А. Погодина ЗАТО Александровск, МБОУ Североморской школы полного дня, а также из центров помощи детям: ГОБУ МЦПД «Ровесник», ГОБУ «МЦПД «Журавушка», ГОБУ «МЦПЦ «Теплый дом», ГОБУ «КЦПД «Берег».

Начало соревнований 24 и 25 октября 2017 года в 12.00.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами министерства образования и науки Мурманской области.