В Мурманской области сотрудниками полиции раскрыто зверское убийство женщины

В полицию Снежногорска ЗАТО Александровск 16 июня 2017 года поступило сообщение от работника полигона по хранению бытовых отходов о том, что он обнаружил человеческие останки в виде кистей рук.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Совместно с сотрудниками военной полиции и волонтерами в ходе масштабных поисковых мероприятий были найдены все части тела потерпевшей, которые находились в разных пакетах на территории городской свалки.

Сотрудники полиции установили личность убитой – ею оказалась жительница г.Снежногорска 1972 года рождения. Установить, кто совершил убийство, по горячим следам не удалось. Родственники и знакомые потерпевшей были опрошены, оказалось, что женщина пропала без вести 12 июня текущего года.

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области совместно с коллегами из ОМВД России по ЗАТО Александровск с целью раскрытия убийства были опрошены десятки жителей ЗАТО, в том числе родственники и знакомые убитой женщины. Были изъяты все видеозаписи с камер видеонаблюдения во всех местах общественного пребывания людей в Снежногорске за период с 12 июня по 16 июня. При просмотре видеозаписей полицейские установили, что женщина познакомилась 12 июня с неустановленным мужчиной. Путем изучения видеозаписей оперативники установили маршрут следования убитой женщины совместно с данным мужчиной до предполагаемого места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Мужчина 1986 года рождения редко появлялся по месту жительства в Снежногорске и в основном проживал в Мурманске.

Сотрудники уголовного розыска областного управления МВД России задержали подозреваемого в убийстве, получили от него признательные показания в совершенном деянии, установили место совершения преступления и орудия убийства, после чего данный гражданин был передан сотрудникам СУ СК России для проведения следственных действий.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Умышленное убийство». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.