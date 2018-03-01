В Мурманской области сотрудниками полиции выявлено 1239 фактов нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков

В УМВД России по Мурманской области подвели итоги расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за 2017 год.

Сотрудниками следственных подразделений органов внутренних дел Мурманской области в 2017 году с обвинительным заключением направлено в суд 428 уголовных дел в отношении 440 лиц. При этом более половины из них сами являлись наркозависимыми и распространяли наркотики, чтобы иметь возможность их употреблять.

В прошлом году сотрудниками полиции выявлено 1239 фактов нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 152 – связанных с незаконным хранением, 882 – с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 50 – с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потреблением иных одурманивающих веществ в общественных местах.

В 304 случаях при рассмотрении административных материалов в отношении наркопотребителей судами приняты решения о возложении на них дополнительной обязанности в виде диагностики, лечения, прохождения профилактических мероприятий, медицинской и социальной реабилитации в соответствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ.