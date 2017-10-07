В Мурманской области сотрудники полиции продолжают регистрировать дистанционные мошенничества

В полицию Апатитов обратилась местная жительница с сообщением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Она рассказала, что на ее мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что, совершая покупку товаров через один из интернет-сайтов, она выиграла 100 тысяч рублей. «Счастливой победительнице» для получения выигрыша необходимо прибыть по адресу организаторов конкурса в Москву.

Женщина не могла приехать за выигрышем и позвонила по указанному в смс-сообщении номеру. Ей пояснили, что в этом случае деньги могут перевести посредством платежной банковской системы. Северянке для этого лишь необходимо внести комиссию за перевод в сумме 6 тысяч рублей. Женщина согласилась и перечислила деньги на сообщенный ей номер. Но не дождавшись поступления обещанной суммы и сделав несколько безрезультатных звонков, она поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту дистанционного мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Установлено, что номер злоумышленников зарегистрирован на территории Московского региона. Стоит отметить, что потерпевшая о подобных случаях обмана знала.

По данным полиции, 95 процентов потерпевших от действий телефонных и интернет-мошенников из числа зарегистрированных на территории Мурманской области в текущем году знали способы и предлоги обмана, которые использую злоумышленники, однако все равно верили неизвестным и добровольно отдавали им денежные средства.