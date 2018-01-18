В Мурманской области сотрудники Росгвардии провели спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!»

В Заполярном в спортивном комплексе «Строитель» состоялся спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья!», в котором приняли участие семьи сотрудников Росгвардии.

Первенство в тёплой обстановке проходило в виде эстафеты. Весёлые старты стали своеобразной проверкой уровня физической подготовки мальчишек и девчонок, а также для их родителей – сотрудников отдела вневедомственной охраны.

Конкурсанты соревновались в прыжках в длину, в беге с препятствиями, в метании мяча на дальность. Отдельные баллы можно было заработать за оригинальный девиз и визитную карточку команды. В первую очередь жюри обращало внимание на слаженность работы семей, взаимную помощь и выручку.

Все участники мероприятия получили заряд положительных эмоций, а победителей и призеров наградили кубками, дипломами и памятными подарками.