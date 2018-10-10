В Мурманской области создадут АПК «Безопасный город»

Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области и ООО «А-Лизинг» подписали государственный контракт на услуги по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований: город Мурманск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Кандалакшский район. В соответствии с заключенным контрактом уже в 2019 году система начнёт работу.

Контракт подписан в целях выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Создание АПК «Безопасный город» повысит уровень защищенности населения региона за счет внедрения информационных систем - оповещения, мониторинга, видеонаблюдения, прогнозирования и предупреждения различных угроз, контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций, а также улучшения организации взаимодействия всех оперативных служб.

Комплекс предоставит возможность гражданам обращаться напрямую к оперативным службам через интернет-портал и по единому номеру вызова экстренных служб Системы-112. Его внедрение также позволит уменьшить время реагирования на чрезвычайные и аварийные ситуации (включая аварии на объектах ЖКХ), усилить контроль за дорожной обстановкой и ситуацией с правонарушениями на улицах и площадях муниципальных образований Мурманской области.