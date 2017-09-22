В Мурманской области создается Региональный образовательный центр поддержки одарённых детей

В Мурманской области будет создан Региональный образовательный центр поддержки одарённых детей. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила министр образования и науки Наталия Карпенко. Согласно поручению президента России Владимира Путина в регионах должны быть созданы такие центры выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех».

Сегодня в регионе сформирована необходимая инфраструктура для системной работы по поддержке юных талантов: во всех муниципальных образованиях созданы координационные центры по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, выстроена система мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей, в числе которых форумы «Наука 0+», «Шаг в будущее», «Юные инженеры Арктики». Новый современный уровень технического и естественнонаучного творчества детей сегодня обеспечивает детский технопарк «Кванториум». Полная информация о проводимой в регионе работе в сфере выявления и поддержки детей с повышенными образовательными потребностями представлена на региональном интернет-портале «Одаренные дети».

«Рекомендация об использовании опыта образовательного фонда «Талант и успех» реализована нами в полной мере. Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и фондом, специалисты прошли обучение в образовательном центре «Сириус» и в Институте мобильных образовательных систем», – сообщила Наталия Карпенко.

Планируется, что основной формой работы нового Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей станет проведение профильных и проектных смен по большому спектру направлений. Участники проектных смен будут работать в лабораториях предприятий и научных организаций над собственными научно-исследовательскими проектами под руководством ведущих педагогов, ученых, исследователей и практиков региона. Региональный образовательный центр предполагается разместить в г.Апатиты на базе Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

«Выбор Апатитов для размещения образовательного центра обусловлен большим потенциалом данной территории: это второй после Мурманска город по численности населения. Также определяющим аргументом является концентрация здесь большого числа научно-исследовательских организаций, организаций профессионального образования, промышленного предприятия. Часть программ будет реализовываться в областном центре, что позволит учесть интересы детей из разных районов Мурманской области», – пояснила глава ведомства.

На сегодняшний день Министерством образования и науки Мурманской области завершена подготовительная работа по созданию Регионального образовательного центра поддержки одарённых детей в Апатитах. В частности, с руководителями Мурманского арктического государственного университета и Кольского научного центра РАН согласовано участие сотрудников и использование учебных, научных и производственных лабораторий и объектов для реализации программ нового образовательного центра.