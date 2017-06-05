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Мурманская область. Арктика05.06.17 16:41

В Мурманской области создан хороший фундамент для работы в рамках Десятилетия детства – губернатор Марина Ковтун

Одной из тем оперативного совещания, которое сегодня провела губернатор Марина Ковтун, стала подготовка к Десятилетию детства, объявленному указом президента России Владимира Путина с 2018 года. «Проблемы детства всегда были и остаются среди приоритетов в работе правительства Мурманской области. Здесь у нас создан хороший задел, на который мы можем опереться», – отметила глава региона.

Рост в Мурманской области числа родившихся третьих и последующих детей, количества многодетных семей – результат работы комплекса федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости, сказала Марина Ковтун. Только в 2016 году на эти цели в области было направлено более 2 млрд рублей, из них более 1,5 млрд – средства областного бюджета. По поручению главы региона разработан комплекс дополнительных мер по стимулированию рождения первенцев в молодых семьях.

В результате совершенствования оказания медицинской помощи в регионе за пять лет вдвое снизилась младенческая смертность. Решена задача обеспеченности детей дошкольным образованием в 15 муниципалитетах. Завершение строительства детских садов в Североморске и Алакуртти позволит полностью закрыть вопрос с доступностью дошкольного образования в регионе.

Стабильно высоким остается качество общего образования в Мурманской области: результаты ЕГЭ по абсолютному большинству предметов выше среднероссийских показателей. Знаковым для региона стало решение Президента России об открытии в Мурманске филиала Нахимовского училища. Как отметила Марина Ковтун, отличительная черта системы образования в Мурманской области – смелое внедрение инноваций: регион принимает активное участие в федеральных образовательных проектах, объем федеральной субсидии на их реализацию сегодня составляет свыше 90 млн рублей. В частности, начато создание детского технопарка «Кванториум», который откроется в сентябре на базе Центра «Лапландия».

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что в Мурманской области создан хороший фундамент для работы в рамках Десятилетия детства и поручила профильным ведомствам уже сейчас приступить к подготовке мероприятий для включения в федеральный план его проведения.

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