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Мурманская область. Арктика05.07.19 16:24

В Мурманской области создан региональный Центр городского развития

В Мурманской области создан региональный Центр городского развития, цель которого – разработка проектов, программ и организация мероприятий по развитию и благоустройству городской среды, а также цифровизация городского хозяйства. Возглавила автономную некоммерческую организацию Ольга Вовк, отвечающая за это направление работы по всему региону. Её заместителем назначена архитектор из Сочи Светлана Москвичева.

Центр функционирует при региональном министерстве строительства и территориального развития. Одна из его главных задач – предоставление методологических и консультационных услуг муниципалитетам Мурманской области.

Как отметила руководитель созданного центра Ольга Вовк, в Мурманской области будет применен весь накопленный во время работы на федеральном уровне опыт в сфере архитектуры, градостроительства и благоустройства. В Министерстве строительства России Ольга Вовк занималась разработкой и вопросами реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», проведением Всероссийского конкурса малых городов, принимала участие в разработке индекса качества городской среды.

«Мы уже активно работаем над проектами, которые позволят сделать города и посёлки Мурманской области благоустроенными, красивыми и современными. Начата работа по консультированию муниципальных образований, разработке детальных концепций, дизайн-проектов, технических заданий, проектной, сметной и другой документации для обустройства детских городков, созданию арт-объектов, оформлению художественных пространств, созданию лыжных трасс и катков общего пользования, открытию локальных спортивных объектов для подростков и молодёжи и других знаковых городских объектов, – прокомментировала Ольга Вовк.

Руководитель центра также сообщила, что ведется подготовка документов для участия всех городов Мурманской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 – 2024 годах. Уже в 2019 году планируется благоустроить свыше 160 объектов.

Отдельный важный проект, которым занимается Центр городского развития, – обновление площади Пять Углов в Мурманске с пешеходным маршрутом от атомного ледокола-музея «Ленин» до городского сквера. Сейчас ведётся работа по историческому и градостроительному анализу территории и формированию единой концепции всего маршрута.

Создание центра – это один из пунктов плана дополнительных мероприятий правительства Мурманской области по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития региона на 2019 год.

 

 

 

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