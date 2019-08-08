В Мурманской области создано отделение Российского экологического общества

В Мурманской области создано региональное отделение Российского экологического общества. Его председателем стал Владимир Чижов – директор Государственного заповедника «Пасвик».

На собрании отделения были обозначены первоочередные задачи – экспертная поддержка региона в реализации нацпроекта «Экология» по различным федеральным проектам. Речь идет о проектах «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов». Также в центре внимания Экологического общества – взаимодействие и поддержка экологов и научных сотрудников области. В рамках работы регионального отделения планируются экологические акции, встречи с общественностью и муниципальными органами управления для обсуждения экологических проблем.

«Особое внимание в Мурманской области уделяем реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», готовы делиться с другими регионами наработанными успешными практиками, в том числе в части создания инфраструктуры особо охраняемых природных территорий», – подчеркнул Владимир Чижов.