В Мурманской области созданы условия для сохранения популяции вида, занесенного в Красную книгу

На территории государственного природного биологического заказника регионального значения «Симбозерский» охраняется местообитание единственного пресноводного вида моллюсков, занесенного в Красную книгу Мурманской области, жемчужницы европейской. Данный вид также занесён в Красную книгу Российской Федерации.

До недавнего время озеро Симбозеро, расположенное на территории данного заказника, находилось в Перечне рыбопромысловых участков, в отношении которых Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области проводился конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка.

По предложению члена Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, председателя некоммерческой организации территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт» Ивана Альбертовича Головина указанная территория исключена из Перечня.

Иван Альбертович призывает общественность проявлять активную гражданскую позицию и сообщать ГОКУ «Дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области» о фактах причинения вреда уникальной фауне Мурманской области.

Сообщить о случаях нарушения законодательства РФ в области охраны водных биоресурсов можно на сайте Министерства рыбного и сельского хозяйства http://mrcx.gov-murman.ru/activities/RHK/complain/