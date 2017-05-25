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Мурманская область. Арктика25.05.17 09:52

В Мурманской области созданы все условия для дальнейшего развития художественной гимнастики

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера аместитель губернатора Анатолий Векшин провел расширенное заседание попечительского совета Федерации художественной гимнастики Мурманской области. На встрече присутствовали президент Федерации Наталья Найденова, председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова, член попечительского совета, депутат Мурманской областной Думы Игорь Найденов, а также лучшие спортсменки сборной Мурманской области по художественной гимнастике.

От имени главы региона Марины Ковтун заместитель губернатора Анатолий Векшин приветствовал юных гимнасток, подчеркнув, что губернатор всегда внимательно следит за успехами сборной.

Говоря об основных итогах прошедших спортивных сезонов, Наталья Найденова отметила, что 2016 год стал очень успешным для региональной сборной. Северянки стали победителями Первенства Северо-Западного федерального округа в командном зачете и в групповых упражнениях, победителями Чемпионата Северо-Западного федерального округа в групповых упражнениях. Юные спортсменки Виктория Гузикова и Мария Фуникова приняли участие в Чемпионате России, Анастасия Чистякова стала членом молодежной сборной России по художественной гимнастике. На первенстве России Мурманская область показала хороший результат, войдя в двадцатку лучших. Заполярная гимнастка Валерия Тарасова попала в первую десятку на Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки». Две спортсменки региональной сборной тренируются в Центре Олимпийской подготовки.

Наталья Найденова подчеркнула, что сегодня в регионе созданы все условия для дальнейшего развития художественной гимнастики и поблагодарила за поддержку правительство Мурманской области, отметив, что за счет финансирования из средств областного бюджета организуются дополнительные учебно-тренировочные сборы, проводятся соревнования.

В прошлом году общая сумма выделенных Федерации средств областного бюджета и федеральной адресной помощи составила более 778 тысяч рублей, в 2017 году в областном бюджете заложено финансирование в размере 1 млн рублей.

Анатолий Векшин отметил, что возглавляемый им попечительский совет планирует и дальше оказывать всестороннюю поддержку амбициозных планов Федерации художественной гимнастики Мурманской области, в числе которых – проведение в ближайшие годы в регионе первенства Северо-Западного Федерального округа.

«Мурманская область уже заявила о себе, как о хорошем организаторе, впервые приняв в сентябре Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение». А такая площадка, как легкоатлетический манеж в Долине Уюта, позволяет региону принимать соревнования самого высокого уровня», – сказал Анатолий Векшин.

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