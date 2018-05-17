Сегодня губернатор Марина Ковтун познакомилась с деятельностью Мурманской коррекционной школы-интерната №3. Её преподавательский коллектив успешно решает задачи по адаптации и обучению юных северян с нарушениями слуха и зрения.



Ребята получают общее образование по специальным адаптированным программам, которые учитывают их особенности. Жизнь и учёбу детям с ограниченными возможностями здоровья облегчают технические средства, здесь они применяются очень широко – от брайлевских дисплеев до специальных спортивных снарядов. В стенах школы воспитанники не только учатся, но и показывают успехи в различных олимпиадах и конкурсах – творческих и спортивных.



«Уникальные практики, которые здесь применяются, дают результат, но никакая техника, а у нас ее в достатке, без профессионализма, без внимательного отношения к детям, не работает. Поэтому еще раз хотела бы поблагодарить педагогов таких учреждений за то, что они дают возможность детям в будущем стать полноценными членами общества», – отметила Марина Ковтун.



Напомним, в Мурманской области создаются условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста и до момента получения профессии и трудоустройства. Так, регион вошёл в число 12 субъектов, в которых будет внедрена модель системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии. В образовательных организациях региона обучаются около 12 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из них почти 2 тысячи детей-инвалидов.

В целях социализации и дальнейшей адаптации к полноценной жизни детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе активно используется потенциал системы дополнительного образования. В настоящее время более 1500 детей занимаются в различных кружках и студиях по программам, соответствующим индивидуальным возможностям и способностям.

Задача обеспечения доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в регионе решается путем адаптации образовательных программ, внедрения новых технологий обучения, модернизации материально-технической базы колледжей.

В государственных областных профессиональных образовательных организациях по 30 программам среднего профессионального образования обучается 119 студентов. На базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. На ее развитие в 2016 и 2017 годах выделено более 5 млн руб. из средств федерального и областного бюджетов. В 2018 году на развитие Центра инклюзивного профессионального образования будет выделено более 1,5 млн руб., в том числе чуть более 1 млн руб. из федерального бюджета.

Также в 2018 году Мурманская область продолжит участвовать в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Общий объем финансирования мероприятий программы составит более 5 млн руб.