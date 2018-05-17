Прощаемся со знаком «Шипы»ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.05.18 10:25

В Мурманской области создаются условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня губернатор Марина Ковтун познакомилась с деятельностью Мурманской коррекционной школы-интерната №3. Её преподавательский коллектив успешно решает задачи по адаптации и обучению юных северян с нарушениями слуха и зрения.


Ребята получают общее образование по специальным адаптированным программам, которые учитывают их особенности. Жизнь и учёбу детям с ограниченными возможностями здоровья облегчают технические средства, здесь они применяются очень широко – от брайлевских дисплеев до специальных спортивных снарядов. В стенах школы воспитанники не только учатся, но и показывают успехи в различных олимпиадах и конкурсах – творческих и спортивных.

«Уникальные практики, которые здесь применяются, дают результат, но никакая техника, а у нас ее в достатке, без профессионализма, без внимательного отношения к детям, не работает. Поэтому еще раз хотела бы поблагодарить педагогов таких учреждений за то, что они дают возможность детям в будущем стать полноценными членами общества», – отметила Марина Ковтун.

Напомним, в Мурманской области создаются условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста и до момента получения профессии и трудоустройства. Так, регион вошёл в число 12 субъектов, в которых будет внедрена модель системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии. В образовательных организациях региона обучаются около 12 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из них почти 2 тысячи детей-инвалидов.

В целях социализации и дальнейшей адаптации к полноценной жизни детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе активно используется потенциал системы дополнительного образования. В настоящее время более 1500 детей занимаются в различных кружках и студиях по программам, соответствующим индивидуальным возможностям и способностям.

Задача обеспечения доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в регионе решается путем адаптации образовательных программ, внедрения новых технологий обучения, модернизации материально-технической базы колледжей.

В государственных областных профессиональных образовательных организациях по 30 программам среднего профессионального образования обучается 119 студентов. На базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. На ее развитие в 2016 и 2017 годах выделено более 5 млн руб. из средств федерального и областного бюджетов. В 2018 году на развитие Центра инклюзивного профессионального образования будет выделено более 1,5 млн руб., в том числе чуть более 1 млн руб. из федерального бюджета.

Также в 2018 году Мурманская область продолжит участвовать в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Общий объем финансирования мероприятий программы составит более 5 млн руб.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 452 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Наталья
15.05.18 22:56
Здравствуйте ,у нашего дома по адресу старостина 67 стоит ооочень ржавая сломаная машина колеса заберите и ее тоже очень мешает
Комментарий к новости:«Мурманск – город чистоты» - город без автохлама
Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
Комментарий к новости:Участники проекта «Новая ВЕСна» продолжают борьбу с лишними килограммами
Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Международные новости». Информационная программа15:30«Преступление в стиле модерн». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика