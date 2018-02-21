В Мурманской области создаются условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста и до момента получения профессии и трудоустройства

Мурманская область вошла в число 12 регионов, в которых будет внедрена модель системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии. Соответствующее Соглашение о сотрудничестве в сфере ранней помощи заключено между Правительством Мурманской области и Агентством стратегических инициатив. Об этом сегодня на заседании правительства Мурманской области сообщила министр образования и науки Наталия Карпенко.

По информации, прозвучавшей на заседании, в образовательных организациях Мурманской области обучаются около 12 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из них почти 2 тысячи детей-инвалидов. Начиная с 2015 года в регионе накоплен положительный опыт предоставления услуг ранней помощи. В Мурманской области функционирует 17 служб ранней помощи в 13 муниципалитетах: 15 – на базе детских садов, 2 – на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Только в 2017 году данным видом услуг воспользовались более 200 семей. С сентября 2018 года начнет работать служба ранней помощи в ЗАТО Видяево.

«Я разговаривала с одними родителями, которые специально приехали к нам из другого региона, чтобы иметь возможность создать для своего ребенка такие условия, которые есть у нас. Для них – это еще один шанс в жизни», – отметила губернатор Марина Ковтун.

По словам министра, все более востребованным у родителей особенных детей становится инклюзивное образование, которое требует создания специальных образовательных условий. Инклюзивное обучение в этом учебном году организовано в 77 школах, в условиях полной инклюзии обучается 700 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

«В целях социализации и дальнейшей адаптации к полноценной жизни детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе активно используется потенциал системы дополнительного образования. В настоящее время более 1500 детей занимаются в различных кружках и студиях по программам, соответствующим индивидуальным возможностям и способностям», – рассказала министр образования и науки Мурманской области.

Задача обеспечения доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в регионе решается путем адаптации образовательных программ, внедрения новых технологий обучения, модернизации материально-технической базы колледжей.

По информации Наталии Карпенко, в государственных областных профессиональных образовательных организациях по 30 программам среднего профессионального образования обучается 119 студентов. В этом году на первый курс колледжей принято 44 инвалида, что на 20% больше, чем в предыдущем году. На базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. На ее развитие в 2016 и 2017 годах выделено более 5 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов. В 2018 году на развитие Центра инклюзивного профессионального образования будет выделено более 1,5 млн руб., в том числе чуть более 1 млн руб. из федерального бюджета. Также в 2018 году Мурманская область продолжит участвовать в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Общий объем финансирования мероприятий программы составит более 5 млн рублей.

«У нас в области создаются условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста и до момента получения профессии и трудоустройства. Мы понимаем, что с раннего возраста они сталкиваются с проблемами, и мы помогаем решать их. Эта работа приносит плоды. Важно, что такие дети получают возможность быть вовлеченными в активную жизнь», – сказала Марина Ковтун.