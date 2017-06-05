В Мурманской области спрос на микрозаймы вырос в 2,7 раза

По данным Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации на 26 мая текущего года в регионе зарегистрировано 13 микрофинансовых организаций. С января по март 2017 года они выдали займы на общую сумму 91,5 млн рублей, что в 2,7 раз больше показателя за аналогичный период 2016 года. По итогам I квартала этого года по размеру микрозаймов Мурманская область оказалась на 54-м месте среди 85 регионов Российской Федерации. Средний размер займа в Мурманской области составляет 7,9 тысячи рублей.

Все зарегистрированные на Кольском полуострове МФО имеют статус микрокредитных компаний. Это ограничивает масштабы их деятельности: максимальная сумма выдаваемого ими займа – не может превышать 500 тысяч рублей в одни руки, а кроме того, им запрещено привлекать деньги граждан, не являющихся их учредителями.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ, до конца I квартала 2017 года микрофинансовые организации должны были определиться со своим статусом: крупные компании, с собственным капиталом не менее 70 млн рублей, имеющие право финансировать выдачу займов в том числе за счет привлеченных средств граждан, не являющихся их учредителями, получили статус микрофинансовых компаний (МФК). Мелкие, работающие исключительно на средства собственников и привлеченные средства от юрлиц стали микрокредитными компаниями (МКК).

МФК могут выдавать займы до 1 млн рублей гражданам и до 3 млн рублей юридическим лицам, привлекать инвестиции от населения на сумму не менее 1,5 млн рублей. Контролировать деятельность этих компаний будет непосредственно Банк России.

Капитал тех компаний, которые решили работать в статусе микрокредитных, может быть минимальным – от 10 тысяч рублей. Контролировать, как МКК соблюдают профильное законодательство, Банк России будет через саморегулируемые организации, членами которых обязательно должны являться все МФО.

Проверить, является ли компания микрокредитной или микрофинансовой, а также, есть ли у неё право выдавать микрозаймы, можно на сайте Банка России www.cbr.ru, где регулярно обновляется государственный реестр микрофинансовых организаций.

В 2016 году сократилось количество микрофинансовых организаций (МФО), сведения о которых внесены в государственный реестр. Это связано с исключением из государственного реестра МФО, не соблюдающих предусмотренные Федеральным законом о микрофинансовой деятельности требования.