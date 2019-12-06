Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области среднедушевые денежные доходы населения в январе-сентябре текущего года составили 39470 рублей в месяц, что на 5,0% больше чем в соответствующем периоде предыдущего года, в реальном исчислении – практически на уровне предыдущего года (99,9%).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за девять месяцев текущем году сложилась в размере 61134 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 7,6%, в реальном исчислении – на 2,4%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: водный транспорт – 130%, строительство – 116%, страховая деятельность – 114%, деятельность гостиниц и оптовая торговля – 112%, добыча полезных ископаемых – 111%, деятельность по предоставлению финансовых услуг – 109%, общественное питание – 108%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в среднем на 9%) и в области здравоохранения (на 7%).

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 ноября 2019 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 132,2 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 октября 2019 года на 37,8 млн рублей (на 22%), в основном за счет ее частичного погашения в ПАО «Мурманское морское пароходство».

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1 410 человек. 74% задолженности сложилось по причине отсутствия собственных средств организаций.

Из одиннадцати организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, четыре находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 22,5% всей задолженности по заработной плате.

Средний размер начисленных пенсий на 1 октября 2019 года составил 19183 рубля, что на 5,4% больше, чем на 1 октября 2018 года, в реальном исчислении – на 1,1%.

В октябре 2019 года на региональном рынке труда сохранялась относительно стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы) составил 1,4%, что соответствует уровню октября прошлого года. Численность зарегистрированных безработных сократилась на 4,7% к октябрю 2018 года и на конец октября 2019 года составила 6004 человека.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе – 8,4%, Ловозерском районе – 6,2%, г. Полярные Зори – 3,1%, Кандалакшском районе – 2,7%, г. Кировске – 2,4% и г. Мончегорске – 2,1%.