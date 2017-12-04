В Мурманской области среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 3,9%, а в реальном исчислении снизилась на 0,6%

Министерства экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года. Как сообщает ведомство, по предварительным данным в январе-сентябре 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 35 тысяч рублей в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2016 года на 0,8%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-сентябрь этого года сложилась в размере 50,1 тысячи рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 3,9%, в реальном исчислении снизилась на 0,6%.

В организациях реального сектора экономики региона наибольшие темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность - на 8,7%, обрабатывающие производства – на 5,9%, оптовая и розничная торговля - на 5,2 , административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги - на 4,8%, транспортировка и хранение – на 4,1%.

В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата работников составила 44716 рублей, что на 4,5% больше чем в соответствующем периоде 2016 года. Заработная плата работников бюджетных организаций в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений увеличилась на 14,6%, здравоохранения и социальных услуг – на 9,3% и образования – на 4,2%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 ноября 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 60,1 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 октября на 58,7 млн рублей (в 2 раза) в основном за счёт сокращения задолженности в ООО «Ковдорслюда» и погашения её в АО «10 судоремонтный завод» и ООО «Косам».

Заработную плату в установленный срок не получили 922 работника в 10 организациях. На четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 60,9% всей задолженности по заработной плате. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Средний размер пенсии на 1 октября 2017 года составил 17717 рублей и увеличился по сравнению с 1 октября 2016 года на 3,8%.