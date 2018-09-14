В Мурманской области среднесуточная температура воздуха приближается к +8 градусов

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-17 сентября Мурманская область будет находиться под влиянием обширной многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем, Скандинавией и, непосредственно, над Кольским полуостровом. В этот период сохранится преимущественно облачная с дождями погода, температура воздуха существенно не изменится.

17 сентября в некоторых районах Мурманской области среднесуточная температура воздуха уже будет ниже отметки +8 градусов.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +3+8º, днём +11+16°.