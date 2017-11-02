Мурманская область. Арктика02.11.17 14:47
В Мурманской области средняя цена на картофель возросла
Как сообщает Мурманскстат, с 24 по 30 октября текущего года в Мурманской области снизились цены на морковь (на 3,6%), яблоки (на 3,5), сахарный песок (на 0,9), свежую белокочанную капусту (на 0,7), репчатый лук (на 0,6%). Средняя цена на картофель возросла (на 0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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Михаил Готовчиц
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Зачем вы публикуете б********ые рассуждения человека из прошлого, не имеющего ни малейшего представления о современной организации морских портов и лоцманской проводки?
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