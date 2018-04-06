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Мурманская область. Арктика06.04.18 08:45

В Мурманской области средняя продолжительность поиска работы безработными составляла 7,5 месяца

С целью формирования официальной статистической информации о ситуации на рынке труда в России ежемесячно проводится обследование рабочей силы (опрос населения на основе выборочного метода с последующим распространением итогов на всю численность населения обследуемого возраста). В Мурманской области в течение года обследуются около 6 тысяч человек.

Как сообщает Мурманскстат, в  2017 году численность рабочей силы в Мурманской области составляла 440,1 тысячи человек в возрасте 15 лет и старше, из них 409,2 тысячи были заняты экономической деятельностью (осуществляли трудовую деятельность за оплату или прибыль) и 30,9 тысячи человек – безработные*. По сравнению с 2016 годом численность занятого населения сократилась на 0,5 процента, а безработных − на 10 процентов.

Удельный вес занятого населения в общей численности населения в возрасте 15-72 лет в 2017 году составлял 69 процентов, безработных в численности рабочей силы – 7 процентов (в 2016 году – соответственно 68,8 и 7,7 процента).

Уровень занятости мужчин в 2017 году превышал аналогичный показатель у женщин на 12 процентных пунктов. В численности занятого населения 96 процентов составляли работающие по найму, 3 процента имели две и более работы, 17 процентов искали дополнительную работу.

Средний возраст занятого населения – 40,5 года, женщин – 41,8, мужчин – 39,3 года. Около трети занятых женщин старше 50 лет, среди мужчин каждый восьмой старше 55 лет.

По данным обследования рабочей силы, общая численность безработных в 4,5 раза превышала численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, а доля безработных, которые искали работу при содействии государственной службы занятости, в 2017 году составляла только 36 процентов.

Уровень безработицы среди женщин и мужчин отличался незначительно, среди сельских жителей превышал аналогичный  показатель для горожан на 2 процентных пункта.

Средний возраст безработных в 2017 году в нашем регионе составил 38,4 года. Наибольшая доля безработных приходилась на возрастную группу от 20 до 24 лет – 14 процентов. Уровень безработицы населения в трудоспособном возрасте по сравнению с 2016 годом снизился на 1 процентный пункт и составил 6,9 процента.

Безработица в значительной степени является застойной, более года искали работу треть безработных. Средняя продолжительность поиска работы безработными составляла 7,5 месяца.

Удельный вес безработных, потерявших работу в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации или собственного дела, составлял 19 процентов, по причине увольнения по собственному желанию – 35 процентов.

В численности безработных 11 процентов лиц не имели опыта трудовой деятельности. Каждый третий безработный не имел профессионального образования. По сравнению с 2016 годом на 5 процентных пунктов снизилась доля безработных с высшим профессиональным образованием.

 

* - классифицируемые в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ): не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

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Последние комментарии

art
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заказ Царицы Марфы не иначе
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Иван
06.04.18 00:22
Вот правильно затронули тему за "суецид" начальника отделения следственного отдела... Прошло боком???
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Аноним
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