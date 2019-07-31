В Мурманской области средняя температура воздуха ожидается на 3-5° ниже климатической нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 августа Кольский полуостров будет находиться на северо-западной периферии циклона, центр которого формируется в районе Екатеринбурга. Мурманская область по-прежнему будет находиться в холодной воздушной массе, средняя температура воздуха ожидается на 3-5° ниже климатической нормы.

Завтра, 1 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7º, днём +7+12°, на юге области +10 +15°.