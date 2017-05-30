Мурманская область. Арктика30.05.17 17:18
В Мурманской области стало больше спортивных судей всероссийской категории
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29.05.2017 № 64нг присвоена квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» следующим судьям Мурманской области:
по спортивной гимнастики – Шадрину Михаилу Васильевичу;
по тайскому боксу - Мурашкину Дмитрию Игоревичу;
по танцевальному спорту - Красновой Светлане Анатольевне и Стоборовой Светлане Григорьевне.
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 270 человек
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Департамент». Художественный сериал, 10 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области полицейские отмечают значительный рост обнаружения поддельных денежных купюрДля россиян МРОТ собираются сравнять с прожиточным минимумом в два этапа - к 1 января 2019 года-PRO ВалютуКурс евро снизился на 42 копейки, доллара – на 19 копеекРубль начинает день со снижения к доллару и роста к евро-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока № 1Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 маяБольшие долги по оплате ЖКУ в городе атомщиков можно отработать-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг