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Мурманская область. Арктика22.08.19 18:02

В Мурманской области станет прохладней

Как сообщает Мурманское УГМС,   наш регион находится под влиянием малоградиентного поля, произойдёт поворот ветра к северным румбам , местами пройдут дожди с грозами и температура воздуха постепенно понизится.

Завтра, 23 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди, ночью и утром туман.  Ветер слабый, ночью на севере северный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +10+15°, на юге до +18°.

 

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