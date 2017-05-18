В Мурманской области становится теплей, а снегопады сменились дождями

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в зоне влияния малоградиентного барического поля. По Мурманской области ожидается местами дождь.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой, днём на юге области умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +9+14°.