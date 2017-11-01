В Мурманской области становится всё холодней

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 2 ноября наш регион будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле: преобладающая температура воздуха -4-9°, при прояснениях местами -14-19°. Днём 2 ноября и в течение суток 3 ноября Кольский полуостров окажется под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря на Баренцево море. По Мурманской области, начиная с западных районов, пройдёт снег, усилится ветер, температура воздуха постепенно повысится.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём местами снег. Ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный, позёмок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -14-19°, днём -2-7°. Гололедица.

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На плёсах большинства рек Кольского полуострова наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках - забереги, шугоход, зажоры льда.

Лёд на реках тонкий, выход на лёд опасен!