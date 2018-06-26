В Мурманской области стартовал конкурс «Чистый Мурман»

25 июня правительством Мурманской области был дан старт конкурсу творческих и социально-экологических проектов «Чистый Мурман». Цель конкурса - развитие гражданской активности, экологической грамотности детей, подростков и взрослых, привлечение внимания к вопросам сохранения окружающей среды.

Проведение конкурса обеспечивает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Конкурс проводится для двух групп участников (с учетом возрастной категории): физические лица, в том числе: участники в возрасте от 7 до 13 лет (включительно); участники в возрасте от 14 до 17 лет (включительно); участники старше 18 лет; 2) некоммерческие организации, общественные объединения, волонтерские центры, в том числе без статуса юридического лица.

Срок представления работ на конкурс: с 25 июня 2018 года по 20 октября этого года.

Конкурс проводится в один этап по двум номинациям «Рисунок» и «Социально-экологический проект» по тематике, направленной на снижение негативного воздействия мусора на окружающую среду, привлечение внимания к раздельному накоплению отходов.

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе.