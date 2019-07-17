В Мурманской области стартовал открытый конкурс управленческих кадров «Лидеры Севера»

С сегодняшнего дня в Мурманской области дан старт открытому конкурсу управленческих кадров «Лидеры Севера». Как подчеркнул врио губернатора региона Андрей Чибис, проект призван стать прозрачным инструментом поиска и привлечения на государственную службу лучших специалистов.

«Для меня команда – это очень важно. Один, как говорится, в поле не воин. У нас есть определённое количество вакансий, чтобы их закрывать, нужен понятный механизм отбора. Я готов приглашать на работу любого неравнодушного, компетентного, мотивированного человека. Работы сейчас сильно прибавилось, ведь мы стараемся сталкивать с мертвой точки застарелые проблемы. Для того чтобы делать это эффективнее, нужны лучшие люди, способные к обучению и росту, которые хотят что-то изменить», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона пригласил к участию в проекте всех инициативных управленцев, предупредив, что они должны быть готовы к тому, что работа госслужащего интересная, но нелёгкая, в том числе с точки зрения графика.

Конкурс «Лидеры Севера» проводится по инициативе врио губернатора Андрея Чибиса на основе подготовленных Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) рекомендаций, одобренных комиссией Президента РФ по государственной службе и резервам управленческих кадров.

Один из разработчиков конкурса, директор центра современных кадровых технологий факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Елена Чирковская отметила, что конкурс направлен не столько на создание «скамейки запасных», сколько на формирование команды единомышленников.

Конкурс будет состоять из двух этапов: очного и заочного.

Для участия в первом туре требуется соответствие всего лишь нескольким параметрам: гражданство РФ, возраст от 21 года до 60 лет, наличие высшего образования и управленческого опыта.

На первом этапе участникам предстоит зарегистрироваться на сайте и предоставить о себе информацию, заполнив подробную биографическую анкету. Также на первом этапе участник предоставляет короткое видеоинтервью, в котором может рассказать о том, как видит свой вклад в развитие Мурманской области.

Участникам, прошедшим на второй этап, с помощью специальных тестов, деловых игр и экспертных интервью предстоит пройти углублённую личностно-профессиональную диагностику.

Итогом конкурса станет формирование кадровой базы для правительства и ведущих предприятий области.

Познакомиться с условиями, требованиями, этапами и новостями конкурса, а также зарегистрироваться для участия можно на сайте: https://lider51.ru/.