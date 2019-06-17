В Мурманской области стартовал проект «Родительская перезагрузка. Регион»

В Ревде состоялась рабочая встреча специалистов частного учреждения социального обслуживания «Социальный центр - SOS Мурманск», администраций гп. Ревда и Ловозерского района, представителей УФСИН России по Мурманской области. Участники встречи обсудили детали реализации нового социально-значимого проекта «Родительская перезагрузка. Регион», получившего субсидию из бюджета Мурманской области.

Данный проект, направленный на профилактику социального сиротства через развитие практик в области социально-психологической поддержки и повышения родительских компетенций в семьях, стал уже третьим в многолетнем плодотворном взаимодействии ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области с Социальным центром - SOS Мурманск на территории Ловозерского района Мурманской области в рамках Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область». Участники проекта – семьи, где родители были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы, и иные социально-незащищенные категории семей с детьми, проживающие в гп. Ревда и с. Ловозеро.

Деятельность в рамках проекта предусматривает обеспечение комплексной поддержки семьям с детьми. Для оказания квалифицированной психологической помощи участникам проекта будет организован выездной психологический консультативный пункт. Родители примут участие в 3 тематических семинарах по повышению родительских компетенций. Для семей проекта по программе Клуба выходного дня будет организована экскурсия на атомный ледокол «Ленин». С целью информирования общественности Ловозерского района Мурманской области о формах поддержки и видах помощи семьям целевой группы проекта, предоставляемых Социальным центром - SOS Мурманск, планируется печать и распространение тематических информационных материалов.

Проект стартовал 3 июня 2019 года и продлится до 29 ноября. В течение реализации проекта специалисты планируют охватить комплексным сопровождением не менее 20 семей, проживающих в Ловозерском районе, в их числе и в и родители, бывшие в местах лишения свободы или имеющие наказания, не связанные с лишением свободы.

Проект будет реализован при участии УФСИН России по Мурманской области, поддержке администрации Ловозерского района и администрации муниципального образования городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области.