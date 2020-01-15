В Мурманской области стартовал второй этап федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики»

Помимо очных серий мастер-классов от ведущих деятелей музыкального искусства России, северян ждут открытые лекции известных российских учёных и презентация нового учебного пособия. Первые занятия начались 13 января.

Автор проекта «Музыкальные надежды Арктики» – пианистка Анна Гришко, педагог Детской школы искусств города Гаджиево, лауреат международных конкурсов и победитель Открытого конкурса управленцев Мурманской области «Лидеры Севера». Ее проект выиграл грант Федерального агентства по делам молодёжи по итогам конкурса молодежных инициатив, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Проект проходит при поддержке Правительства Мурманской области, Мурманской областной думы, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова и других организаций.

В ноябре 2019 года двенадцать участников-призёров первого этапа проекта на средства гранта отправились в Санкт-Петербург, где получили мастер-классы профессоров петербургской, московской и шанхайской консерваторий. Также юные музыканты из Заполярья выступили в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

И вновь эксперты проекта, среди которых заслуженная артистка России Мария Людько, заслуженный деятель искусств республики Коми Андрей Дикоев, лауреаты международных конкурсов Галина Жукова, Юлия Минакова и Михаил Черниговский, приезжают в регион со второй серией мастер-классов.

В рамках второго этапа проекта состоятся открытые лекции известных учёных России в Мурманском арктическом государственном университете, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институте развития образования Мурманской области.

19 января в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация учебного пособия «Хоровая музыка. Переложения и обработки для детского, женского, юношеского хоров и вокальных ансамблей в сопровождении фортепиано», созданного в рамках проекта Анной Гришко и Михаилом Черниговским. Гостями встречи станут хоровые коллективы, участвовавшие в проекте.

А 18 января в 17.00 всех желающих ждут в большом зале Мурманской областной филармонии на гала-концерте проекта. Концерт посвящён 75-летию Великой победы и приурочен к Году памяти и славы.