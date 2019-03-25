В Мурманской области стартовала Всероссийская акция «Культурный минимум»

С 25 по 29 марта в честь Международного дня театра пройдёт Всероссийская акция «Культурный минимум». Мурманская область стала одним из регионов-участников. Всего в проведении события задействованы более 600 учреждений культуры всех 85 регионов России.

Акция позволяет молодёжи и старшему поколению по-новому взглянуть на театральное искусство в столь знаковый Год театра в нашей стране, что в будущем может увеличить интерес к просмотру театральных постановок.

В рамках «Культурного минимума» активная творческая молодежь приглашает друзей, знакомых и родственников на театральные площадки своего города, где подготовлена специальная программа мероприятий. Соорганизаторами акции выступили театры, что позволило сделать участие в мероприятиях бесплатным.

В Мурманской области повысить свой культурный минимум можно в трёх театрах и других учреждениях культуры, среди которых Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.