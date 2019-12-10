В Мурманской области стартовали всероссийские Командно-штабные учения

В 9 часов утра в Мурманске стартовали командно-штабные учения МЧС России по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры, в которых задействованы силы территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Учения продлятся два дня и пройдут в два этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. Во второй день предстоит отработать практические действия по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, возникшей на объекте транспортной инфраструктуры.

10 декабря, на первом этапе учений, подразделения Главного управления МЧС России по Мурманской области и Мурманская областная территориальная подсистема РСЧС отрабатывают порядок приведения сил и средств в повышенную степень готовности, проводят сбор личного состава и проверку состояния техники, уточняют планы реагирования, организуют работу оперативного штаба.

11 декабря основной целью второго этапа станет отработка практических действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры. В Заполярье, с учетом климатической и географической специфики, разработан сценарий развития условных ЧС. В Мурманске будет отрабатываться вводная о крупном ДТП на Федеральной автодороге Р-21 «Кола» с участием 4 автомобилей и междугороднего автобуса.

Крупномасштабное командно-штабное учение МЧС России относится к категории превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшение количества пострадавших в них людей.