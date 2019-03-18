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Мурманская область. Арктика18.03.19 12:27

В Мурманской области стартует конкурс «100 лучших товаров России»

18 марта стартовал приём заявок на участие в 22-м региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года» в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Его организаторами выступают Мурманский центр стандартизации и метрологии и региональное правительство.

Основная цель конкурса – стимулирование организаций и предприятий к повышению качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффективности продукции и услуг в интересах потребителей, содействие росту конкурентоспособности и заполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

Конкурс проводится среди товаров и услуг по номинациям: продовольственные товары; промышленные товары для населения; продукция производственно-технического назначения; изделия народных и художественных промыслов; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения.

В конкурсе могут участвовать предприятия, организации, индивидуальные предприниматели Мурманской области различных организационно-правовых форм и объемов производства.

Победителям конкурса присваивается звание Лауреата или Дипломанта. Лауреатам предоставляется право представлять регион в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Наличие на маркировке местной продукции знака регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области» и знака Программы «100 лучших товаров России» указывают на проверенное качество товара и услуги.

Заявки на участие принимаются с 18 марта по 17 мая. Информацию о конкурсе можно получить на сайте ФБУ «Мурманский ЦСМ», по телефону (8152) 28-79-72 или по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25.

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